2086 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

علاء المشهراوي (غزة)

صادق وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يوآف جالانت، أمس، على مخطط لبناء 2086 وحدة استيطانية ستضاف لمستوطنات عدة بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المخطط، ستوزع الوحدات الاستيطانية على مستوطنات عدة بالضفة، ففي مستوطنة «آلفي منشه» سيتم بناء 689 وحدة استيطانية، بينما في مستوطنة «آريه» ستقام 630 وحدة، وفي مستوطنة «بيتار عيليت» ستبنى 660 وحدة استيطانية، كما ستنبى 99 وحدة في مستوطنة «كرني شومرون».

إلى ذلك، حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أمس، أن «الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي» يدمر عملية السلام، ويقوض خيار الدولتين، ويرقى إلى جريمة حرب. جاء ذلك، خلال لقاءات عريقات مع مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف، والقنصل الأميركي العام دونالد بلوم، ومبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام فرناندو جنتلين، وممثل إيرلندا لدى السلطة جوناثان كولن، والمبعوث السويسري لعملية السلام رونالد ستيننجر، كل على حدة.

وقال عريقات: «لا بد للمجتمع الدولي أن يعمل على تنفيذ القرار الدولي (2334)، والذي اعتبر الاستيطان بأشكاله كافة ومنذ عام 1967 مخالفة فاضحة للقانون الدولي، وطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع النشاطات الاستيطانية، وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة».

ودعا المدعية العامة الدولية للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بن سودا، والمجلس القضائي في المحكمة الجنائية، إلى فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الإسرائيليين، دون أي تأخير، خاصة أن الفحص الأولي قد بدأ منذ عامين.

وأضاف: «آن الأوان لفتح التحقيق القضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول الاستيطان والعدوان على غزة 2014، وملف الأسرى، خاصة أن هذه الملفات قد قدمت من دولة فلسطين مستوفية جميع متطلبات المحكمة الجنائية الدولية».