2086 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

علاء المشهراوي (غزة)
صادق وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يوآف جالانت، أمس، على مخطط لبناء 2086 وحدة استيطانية ستضاف لمستوطنات عدة بالضفة الغربية المحتلة.
وبحسب المخطط، ستوزع الوحدات الاستيطانية على مستوطنات عدة بالضفة، ففي مستوطنة «آلفي منشه» سيتم بناء 689 وحدة استيطانية، بينما في مستوطنة «آريه» ستقام 630 وحدة، وفي مستوطنة «بيتار عيليت» ستبنى 660 وحدة استيطانية، كما ستنبى 99 وحدة في مستوطنة «كرني شومرون».
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وقال عريقات: «لا بد للمجتمع الدولي أن يعمل على تنفيذ القرار الدولي (2334)، والذي اعتبر الاستيطان بأشكاله كافة ومنذ عام 1967 مخالفة فاضحة للقانون الدولي، وطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع النشاطات الاستيطانية، وبما يشمل القدس الشرقية المحتلة».
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وأضاف: «آن الأوان لفتح التحقيق القضائي مع المسؤولين الإسرائيليين حول الاستيطان والعدوان على غزة 2014، وملف الأسرى، خاصة أن هذه الملفات قد قدمت من دولة فلسطين مستوفية جميع متطلبات المحكمة الجنائية الدولية».