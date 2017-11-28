تونس: إضراب إرهابيين معتقلين عن الطعام

ساسي جبيل (تونس)

دخل العشرات من السجناء الموقوفين في قضايا إرهابية بتونس في إضراب جوع على خلفية مطالب وصفتها السلطات السجنية بغير الشرعية. وقال متحدث باسم إدارة السجون والإصلاح، في مؤتمر صحفي، إن الإضراب شمل نحو 80 سجيناً، بينما ذكر محامي عن أحد السجناء للصحفيين، إن المئات دخلوا في إضراب منذ أكثر من أسبوع.

وقال المتحدث باسم إدارة السجون، سفيان مزغيش، إن دوافع الإضراب هي محاولة لفرض النفوذ، وعدم احترام القانون، والنظام الداخلي للسجن.

وأوضح أن الزيارات المباشرة هي امتياز وليست حقاً للسجناء، كما لفت إلى أن اللوائح داخل السجن تمنع التصنيف على أساس المظهر واللباس (اللحى والقميص). ويقبع المئات من السجناء الموقوفين بسجن المرناقية في قضايا إرهابية، في انتظار البدء في محاكمتهم.

ويمكن أن تطول فترة الإيقاف لأشهر عدة ما يزيد من حالة الاكتظاظ، واحتمال وجود مخاطر أمنية داخل السجن.

وقال مزغيش، إن إيداع المساجين داخل الغرف السجنية يخضع للقانون والتصنيف، بحسب خطورة السجين ووضعيته السلوكية.