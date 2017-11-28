«أخبار الساعة» تدعو للتعامل بشكل جماعي وشامل وحازم مع الإرهاب

أبوظبي (وام)
قالت نشرة «أخبار الساعة»، إن ظاهرة الإرهاب باتت أكثر من أي وقت مضى معضلة عالمية بامتياز، بل لم يعد هناك دولة أو مجتمع أو مؤسسة أو مسجد أو كنيسة أو حتى فرد يتسوق أو رجل أو طفل يتعبد بمنأى عن خطره.
وتحت عنوان «استئصال الإرهاب يتطلب استراتيجيات متعددة»، أضافت أن الظاهرة تعقدت بسبب تعدد أسبابها، وتشعب دوافعها وتأثيراتها المدمرة في الفرد والمجتمع على حد سواء، ولذا لم يعد من الممكن مطلقاً التخلص من هذه الظاهرة ما لم يتم التعامل معها بشكل جماعي وشامل وحازم.
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وذكرت النشرة - في ختام مقالها الافتتاحي - أن الدولة أكدت بوضوح أن مكافحة الإرهاب تتطلب من الجميع عملاً وجهداً متكاملين ليس على الصعيد العسكري والأمني فقط بل معالجات شمولية وتكاملية على الصعد الفكرية والثقافية والتربوية والدينية من أجل التصدي لمنابع التطرف وجذور الفكر الإرهابي.