تشابيكوينسي يحيي «ذكرى النكبة» بالتأهل

سلفادور (البرازيل) (د ب أ)

حجز نادي تشابيكوينسي البرازيلي مكاناً له في بطولة سودامريكانا 2018، والذي يتواكب مع ذكرى مرور عام على الحادثة الجوية المفجعة، التي أودت بحياة فريقه الأول في كولومبيا، أثناء سفره لخوض نهائي نفس البطولة في 2016.

وحصد النادي البرازيلي المتواضع بطاقة تأهله للبطولة في الموسم المقبل، إثر تغلبه على منافسه باهياً خارج الديار بهدف سجله لاعبه ويلينجتون باوليستا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الـ 37 وقبل الأخيرة من الدوري البرازيلي.

وتأهل تشابيكوينسي إلى كأس سودامريكانا بعد مباراة مثيرة، كاد باهيا أن يدرك خلالها هدف التعادل من ركلة جزاء تصدى لها اللاعب إدجار جونيور، ولكن تسديدته ارتدت من عارضة المرمى.

ويملك تشابيكوينسي أيضاً فرصة التأهل إلى نسخة الموسم المقبل من بطولة كوبا ليبيرتادوريس، حيث يتعين عليه إذا ما أراد أن يحقق هذا الهدف، أن يفوز الأسبوع المقبل على ملعبه على كوريتيبا في المرحلة الأخيرة من الدوري البرازيلي، بالإضافة إلى خسارة فلامنجو وفاسكو دي جاما، اللذين ينافسانه على التأهل، في نفس المرحلة أمام كل من فيتوريا وبونتي بريتا على الترتيب.

ويعد التأهل إلى بطولة سودامريكانا بمثابة جائزة رياضية لتشابيكوينسي، الذي اضطر إلى إعادة بناء فريقه الكروي بالكامل مرة أخرى بعد الكارثة الجوية، التي تعرض لها فريقه القديم في 28 نوفمبر الماضي. وسقطت طائرة تشابيكوينسي، الذي كان في طريقه لملاقاة أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في ذهاب نهائي سودامريكانا، قبيل هبوطها في مطار مدينة مديين الكولومبية بسبب نقص الوقود.

وفقد النادي جزءاً كبيراً من فريقه الكروي، حيث لقي 19 لاعباً حتفهم، فيما نجا 3 منهم فقط، هذا بالإضافة إلى مقتل الجهاز الفني بالكامل وبعض من أعضاء مجلس إدارة النادي.

وأعلن تشابيكوينسي في ذلك العام بطلاً لكأس سودامريكانا تكريماً لأرواح الضحايا.