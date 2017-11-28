منافسات «مونديال القفز بالمظلات» تنطلق اليوم

رضا سليم (دبي)

تنطلق صباح اليوم منافسات بطولة العالم للقفز بالمظلات للتزحلق على الماء، التي تقام بنادي «سكاي دايف دبي» تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 99 قافزاً من 25 دولة، يتنافسون على المراكز الأولى في 3 مسابقات، هي الهدف والمسافة والسرعة، وقد اختتمت جميع الفرق التدريبات الرسمية أمس استعداداً لضربة البداية صباح اليوم، حيث تبدأ المسابقات من السابعة صباحاً إلى الثانية ظهراً.

كانت البطولة قد افتتحت رسمياً أمس، بحفل افتتاح تراثي في مقر البطولة بنادي «سكاي دايف دبي»، وسط حضور جماهيري كبير استمتع بالفقرات، حيث بدأ بعزف السلام الوطني، وتابع الحضور فيلم عن استضافة دبي للبطولات، متضمناً النجاحات التي حققتها كوادرنا الوطنية خلال جملة من الاستضافات، وبعدها كلمة مسجلة لرئيس اتحاد الرياضات الجوية نصر النيادي، وكلمة مماثلة لرئيس الاتحاد الدولي للمظلات اكسي هونيل.

وأعلن نصر حمودة النيادي الافتتاح الرسمي للبطولة، ليبدأ طابور عرض الفرق المشاركة، وتابع الحضور عرض أعلام الدول المشاركة، بعدها استمتع الجمهور للعروض التراثية الراقصة، ثم عرضاً للقفز المظلي وهم يحملون علم الدولة، ثم صوراً لقادة الدولة، وشعار اتحاد الرياضات الجوية وشعار الاتحاد الدولي للرياضات الجوية وشعار البطولة، وقدمت فرقة الفنون الشعبية عرضاً تراثياً، وبعدها جاء الدور على عرض للباراموتورز، وقدم النجم العالمي طارق السعدي عرضاً رائعاً للطائرة الهليكوبتر بالتحكم عن بعد، وقدم الطيار الأسطوري الاستعراضي زولتان عرضا بالطائرة، وهي العروض التي خطفت الأضواء، وكانت محط أنظار الجمهور.

من جانبه، أكد ماجد البستكي، عضو اللجنة المنظمة للبطولة، أن حفل الافتتاح حقق نجاحاً لافتاً؛ بفضل التنوع الذي شهدته فقراته، والتي عكست الصورة الحضارية والمشرفة لمدينة دبي، والتي باتت واحدة من أهم المدن عالمياً، والاحتفالية انطلاقة مشجعة للمشاركين على تقديم أفضل العروض خلال منافسات البطولة.

وقال: النجاحات التي تتحقق ثمرة إقامة البطولة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي ندين لسموه بمكارمه للرياضيين، ودعمه الدائم للقطاع الرياضي وللمجتمع ومبادراته الرياضية والإنسانية المستمرة التي تشكل منهاج عمل من أجل مجتمع أكثر سعادة وقطاع رياضي أكثر تطوراً، وأصبحت دبي مثلاً يحتذي به في التنظيم ليس على صعيد المنطقة، ولكن على مستوى العالم.

وأوضح أن اللجنة المنظمة ستنظم احتفالية باليوم الوطني الـ46 للدولة على هامش البطولة، وستكون هناك مجموعة من الفعاليات للجمهور، خاصة أن توقيت البطولة يتزامن مع احتفالات الدولة، ودائماً ما نقيم البطولة العالمية في الرياضات الجوية في هذا التوقيت من أجل أن يكون الحدث في حد ذاته احتفالية كبيرة.