31 ضربة للتحالف تدك «داعش» قرب 4 مناطق في سوريا

عواصم (وكالات)

أفادت القيادة المركزية لعمليات التحالف الدولي المناهض لـ «داعش» بتنفيذ 41 ضربة جوية مدمرة على مواقع التنظيم الإرهابي، بينها 31 غارة استهدفت المتشددين قرب البوكمال والشدادي والرقة ودير الزور. في حين أكدت هيئة الأركان التركية أن سلاحها الجوي ومقاتلات التحالف نفذت ضربات ضد «داعش» في مدينة الباب ومحيطها بالريف الشمالي الشرقي لحلب، مسفرة عن مقتل 47 إرهابياً وتدمير مبانٍ ومواقع دفاعية ومخابئ ومخزن للذخيرة والأعتدة. وذكر بيان للجيش التركي أن القصف جاء بعد رصد مواقع «داعش» عبر وسائط متنوعة، مشيراً إلى أن الضربات داخل الباب طالت مركبات مفخخة وسيارات محملة بالأسلحة ومدافع ومواقع لإطلاق قذائف هاون. وأوضح البيان أن التحالف الدولي نفذ 8 ضربات في مدينة الباب، مؤكداً استمرار عملية «درع الفرات» بمشاركة فصائل الجيش الحر إلى حين القضاء على التهديدات الإرهابية كافة بالمنطقة.

وفي وقت متأخر الليلة قبل الماضية، أفاد المرصد السوري الحقوقي بأن معارك عنيفة دارت أمس الأول، على أطراف الباب، وأسفرت عن مقتل 11 عنصراً من «داعش» و7 من مقاتلي «درع الفرات». وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى أنه «قد يكون هناك جنود أتراك بين قتلى درع الفرات، لكن لا يوجد تأكيد بعد». وتشن القوات التركية غارات جوية منتظمة على المدينة لدعم الهجوم البري الذي تشنه داخل الأراضي السورية منذ أغسطس الماضي، ويستهدف مقاتلي التنظيم المتشدد والمقاتلين الأكراد.

بالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قاذفات بعيدة المدى طراز تو-22 أم 3 قصفت أمس، مواقع تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي بمدينة الميادين بمحافظة دير الزور، مضيفة أن المقاتلات أقلعت من الأراضي الروسية، وعبرت الأجواء الإيرانية والعراقية، ودمرت مستودعات ضخمة للأسلحة والذخيرة. وأكدت الوزارة أن وسائل الرقابة على القاذفات أثبتت إصابة كل الأهداف الإرهابية المحددة، مبينة أن مقاتلات سوخوي 20 أس ام وسوخوي 35 أس، قامت بدعم عملية القصف بعد إقلاعهما من مطار حميميم في اللاذقية.

من جانب آخر، أكد المرصد السوري الحقوقي، أن ما لا يقل عن 12 مقاتلاً من المعارضة المسلحة قتلوا بضربات جوية في محافظة إدلب أمس. وأوضح المرصد أن طائرات حربية مجهولة قصفت مواقع لجماعة «جند الأقصى» قرب بلدة سرمين جنوب شرقي مدينة إدلب، مشيراً إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المقاتلون الذين قتلوا ينتمون لهذا الفصيل المقرب من «النصرة» أو جماعات أخرى معارضة للحكومة. وبدوره، أفاد الجيش السوري النظامي بأنه أحرز تقدماً بطرده مقاتلي «داعش» من 32 بلدة في ريف حلب الشمالي الشرقي، معلناً «توسيع» عملياته لمواجهة التنظيم المتطرف. كما أعلن تمكنه من استعادة السيطرة على جزء من الطريق السريع الذي يربط حلب ومدينة الباب التي تعد آخر المعاقل الحضرية للتنظيم في محافظة حلب.