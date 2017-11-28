الإمارات تتصدر ثلاثة قطاعات رئيسة ضمن مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تبوأت الإمارات المرتبة الأولى من بين عشر دول من حيث المنظومة الأكثر تطوراً في ثلاثة قطاعات رئيسة، ضمن مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2017/‏‏‏‏‏2018 الصادر أمس، عن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع تومسون رويترز، ودينار ستاندارد.

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى في قطاع الأزياء المحافظة، وقطاع الإعلام والترفيه، وقطاع مستحضرات الأدوية والتجميل الحلال، الأمر الذي يعكس نجاح الدولة في تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي وتفوقها في هذا المجال خلال فترة زمنية قصيرة على نظيراتها من الدول الناشطة في القطاعات الرئيسة للصناعات الحلال.

ووفقا لنتائج مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2017/‏‏‏‏‏2018 جاءت ماليزيا في المرتبة الأولى التي حصدت المراكز الأولى في قطاعات الأغذية الحلال والتمويل الإسلامي والسياحة الحلال، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية بعد أن حصدت المراكز الأولى في قطاعات الأزياء المحافظة، والإعلام والترفيه، ومستحضرات الأدوية والتجميل الحلال، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة تلتها البحرين في المرتبة الرابعة وسلطنة عمان في المرتبة الخامسة.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: إن نتائج العام الحالي الخاصة بمؤشر الاقتصاد الإسلامي تعكس نجاح الإمارات في تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي وتفوقها في هذا المجال خلال فترة زمنية قصيرة على نظيراتها من الدول الناشطة في القطاعات الرئيسية للصناعات الحلال.