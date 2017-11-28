سعيد بن سرور: أغلى وسام على صدري

دبي (الاتحاد)

أعرب مدرب سباقات الخيل الشهير سعيد بن سرور عن سعادته بفوزه بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، عن فئة المدرب المحلي، مؤكداً أنه بقدر ما نال من الجوائز إلا أن حصوله على هذه الجائزة التي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يعتبر وساماً على صدره.

وأضاف: «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تكتسب أهمية كبرى، وتعد من أهم الجوائز الرياضية، لكونها من قائد عظيم، وفارس من الطراز الأول على مستوى العالم، والفوز بهذه الجائزة الرفيعة سيكون دافعاً للمزيد من البذل، لأن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واضحة، وهي المزيد من التفوق، لأنه في سباق التميز ليس هناك خط للنهاية».

وقال: «إن الفوز بهذه الجائزة جاء مكافأة للإنجازات التي حققها مع فريق جودولفين، وأهدى الفوز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راعي فريق جودولفين»، مضيفاً: «إن سموه كان له الدور البارز في تحقيق هذا التميز، لتوجيه وقيادة الفريق في ظروف تنافسية صعبة لرياضة مثل سباقات الخيل».

وتقدم ابن سرور بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة.

يشار إلى أن لجنة الجائزة اختارت سعيد بن سرور عن فئة المدرب المحلي، وذلك لحصوله على العديد من الإنجازات والألقاب العالمية في سباقات الفروسية، وحصوله على لقب أفضل المدربين للمرة الثامنة على التوالي، ووصوله إلى الفوز رقم 2000 في تاريخه مع سباقات الخيل العالمية الذي يمتد لأكثر من 23 عاماً.

ويعتبر سعيد بن سرور المدرب الأطول خدمة لدى فريق جودلفين، حيث ظل يتولى الإشراف على الخيول منذ عام 1995 حتى الآن، وحقق 12 فوزاً في السباقات الكلاسيكية البريطانية، أبرزها فوز «لم ترى» بالديربي الإنجليزي، لكن الإنجاز الأكبر للمدرب بن سرور هو دخوله موسوعة الأرقام في كأس دبي العالمي البطولة الأغلى على مستوى العالم، بعدما حقق 7 انتصارات من 10 انتصارات للإمارات.