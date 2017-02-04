سقطرى تثمّن دور الإمارات في دعم التنمية



تاريخ النشر: السبت 04 فبراير 2017 عدن (الاتحاد) ثمنت السلطات المحلية في محافظة آرخبيل سقطرى، الجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مؤسساتها وهيئاتها الإنسانية لدعم عملية التنمية في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية. وترأس محافظ سقطرى سالم عبدالله اجتماعاً ضم عدداً من المسؤولين المحليين وقيادات المكاتب التنفيذية لمناقشة أهم المشاريع الخدمية والتنموية التي تحتاجها المحافظة خلال الفترة القادمة من أجل رفعها للحكومة والجهات المانحة. وأشار المحافظ إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ومؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آن نهيان للأعمال الإنسانية تنفذان مشاريع إستراتيجية وتنموية تسهم في الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، مضيفاً أن المشاريع التي تنفذها الإمارات أسهمت بشكل كبير في تحسين الحياة المعيشية للسكان عقب الأضرار التي نجمت عن الأعاصير التي ضربت المحافظة قبل أكثر من عام.