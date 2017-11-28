«ميرديث كورب» تستحوذ على «تايم إنك» بـ2.8 مليار دولار

نيويورك (د ب أ)

تعتزم شركة «ميرديث كوربوريشن» الإعلامية الأميركية الاستحواذ على شركة «تايم إنك»، التي تنشر مجلة بالاسم نفسه، في صفقة بقيمة 2.8 مليار دولار يدعمها الأخوان كوخ.

وكانت ميرديث، التي تمتلك مطبوعات مثل مجلة «بيتر هومز آند جاردنز»، قد أعلنت عن الصفقة الليلة الماضية، وقالت: «إنها ستدفع 18.5 دولار للسهم الواحد في الصفقة التي ستتم بصورة نقدية». وأوضحت أيضاً أن 650 مليون دولار من تمويل الصفقة سيأتي من مؤسسة «كوخ إيكويتي ديفلوبمنت» التي يملكها الأخوان تشارلز وديفيد كوخ، ولكنها أكدت أن المؤسسة لن يكون لها أي مقعد في مجلس إدارة ميرديث أو أي نفوذ على «سياسات ميرديث التحريرية أو الإدارية».

كما ستتيح الصفقة، التي من المقرر أن يتم استكمالها في الربع الأول من عام 2018 لميريديث، السيطرة على مجلات مثل «سبورتس إيلاستريتد» و«فورتشن».