8 فرق في بطولة دار زايد للثقافة الإسلامية

العين (الاتحاد)

تنطلق بطولة اليوم الوطني الـ46 لكرة القدم غداً، على ملاعب دار زايد للثقافة الإسلامية بمدينة العين وبالشراكة مع المعهد الإسلامي، وذلك بهدف دعم مسيرة العمل والمشاركة في فعاليات الوطن، بما يخدم صقل الهوية الوطنية وترسيخها.

ويشارك في البطولة 8 فرق مقسمة على مجموعتين، ويمثل الدار فريقان من المهتدين الجدد والمهتمين بالثقافة الإسلامية المنتسبين للدراسة في الدار، إلى جانب ستة فرق تمثل الطلبة المبتعثين من المعهد الإسلامي، وتأتي مشاركتهم عرفاناً وتقديراً للإمارات التي احتضنتهم، ووفرت لهم المناخ التعليمي والثقافي.

وتأتي هذه البطولة ترسيخاً وتعزيزاً لقيمة الرياضة وأهميتها في إحياء مجتمع صحي، وتثميناً لجهود الدولة في مجال كرة القدم ومختلف الرياضات.

وقال د.خلفان السنيدي المدير العام للدار بالإنابة: «يسعدنا أن نسخر جميع إمكاناتنا البشرية والإدارية لخدمة الوطن، وتكريسها للاحتفال بالمناسبات الوطنية، ويأتي تنظيم البطولة احتفاءً باليوم الوطني الـ46 لما ترمز له هذه المناسبة من قيم ومعانٍ سامية». وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة اكتمال الاستعدادات لانطلاق البطولة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جوائز عينية، بالإضافة إلى كأس البطولة والميداليات الذهبية، كما خصصت اللجنة المنظمة جوائز لأفضل لاعب، وأفضل حارس، وهداف البطولة.