«ياس مول» يحتفل بـ «قصة اتحاد الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

يحتفل «ياس مول»، المركز التجاري الأكبر في العاصمة أبوظبي، بالذكرى الـ46 لليوم الوطني للإمارات، من خلال استضافة سلسلة من الفعاليات التراثية والترفيهية.

واستقبالاً لعام 2018 «عام زايد»، يستضيف «ياس مول» معرضاً استثنائياً بالتعاون مع الأرشيف الوطني يستعرض «قصة اتحاد الإمارات» وإرث الأب المؤسس لدولة الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وسيكون «ياس مول» المركز التجاري الأول في المنطقة الذي يتعاون مع الأرشيف الوطني لاستضافة معرض صور «قصة اتحاد الإمارات» في العاصمة أبوظبي استعداداً «لعام زايد»، إذ سيتمكن زوار «ياس مول» من الاستمتاع بمجموعة نادرة من الصور التاريخية لفترة تأسيس دولة الإمارات. وإحياءً للتراث الغني للدولة، سيقدم «ياس مول» يومي 1 و2 ديسمبر من الساعة 12.00 ظهراً وحتى الساعة 12.00 بعد منتصف الليل، احتفالات وعروضاً حية شائقة، تشمل رقصات العيالة التقليدية، وعروض فرقة الشرطة الموسيقية، والعروض الترفيهية المتجولة، وذلك لإدخال البهجة على قلوب زوار «ياس مول» خلال عطلة نهاية الأسبوع.