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السماح للحكام بإنهاء المباريات

إنفانتينو: مونديال روسيا بلا عنصرية
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تاريخ النشر: الثلاثاء 28 نوفمبر 2017

لوزان (أ ف ب)

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو، أن الفيفا سيكون حازماً جداً، في حال التمييز أو العنصرية خلال مونديال 2018 المقرر في روسيا، مذكراً أن الحكام بإمكانهم إنهاء مباراة ما في حال وقوع مثل هذه الحالات.

وقال إنفانتينو في تسجيل فيديو أرسل إلى وسائل الإعلام: إن مكافحة الأعمال التمييزية أو العنصرية هي إحدى أولوياتنا العليا.

وأضاف: «سنضمن عدم وقوع أي حوادث. وإذا وقعت أعمال تمييزية أو عنصرية، سيتم استخدام إجراء من 3 خطوات من أجل السماح للحكم بوقف مباراة أو حتى إنهائها، وسيكون ذلك لأول مرة خلال كأس للعالم».

وتابع رئيس الفيفا: «هذا النوع من الأعمال لا يمكن التسامح معه وسنكون حازمين جداً في محاربته، معرباً عن أمله في «مونديال باللعب النظيف على أرضية الملعب وخارجها».

وتتكرر الحوادث العنصرية على فترات منتظمة في الملاعب في روسيا. في يوليو 2015، أكد هولك، المهاجم الدولي البرازيلي في صفوف زينيت سانت بطرسبورج، أنه ضحية العنصرية في كل مباراة تقريباً في روسيا، وتؤكد السلطات الروسية أنها تواجه هذه المشكلة بحزم في وقت تستضيف البلاد كأس العالم من 14 يونيو إلى 15 يوليو. ... المزيد
     
 

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