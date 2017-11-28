إنفانتينو: مونديال روسيا بلا عنصرية

لوزان (أ ف ب)

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو، أن الفيفا سيكون حازماً جداً، في حال التمييز أو العنصرية خلال مونديال 2018 المقرر في روسيا، مذكراً أن الحكام بإمكانهم إنهاء مباراة ما في حال وقوع مثل هذه الحالات.

وقال إنفانتينو في تسجيل فيديو أرسل إلى وسائل الإعلام: إن مكافحة الأعمال التمييزية أو العنصرية هي إحدى أولوياتنا العليا.

وأضاف: «سنضمن عدم وقوع أي حوادث. وإذا وقعت أعمال تمييزية أو عنصرية، سيتم استخدام إجراء من 3 خطوات من أجل السماح للحكم بوقف مباراة أو حتى إنهائها، وسيكون ذلك لأول مرة خلال كأس للعالم».

وتابع رئيس الفيفا: «هذا النوع من الأعمال لا يمكن التسامح معه وسنكون حازمين جداً في محاربته، معرباً عن أمله في «مونديال باللعب النظيف على أرضية الملعب وخارجها».