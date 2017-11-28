ميلان يطيح مونتيلا لمصلحة جاتوزو

ميلانو (د ب أ)

أعلن نادي ميلان الإيطالي إقالة فينشينزو مونتيلا من منصب المدير الفني للفريق، وإسناد مهمة تدريب الفريق إلى جينارو جاتوزو.

وذكر ميلان في بيان أصدره أمس: نحن ممتنون للغاية للسيد مونتيلا وفريقه المعاون على كل العمل الذي قدمه للفريق حتى اليوم، وعلى التزامهم واحترافيتهم. وأضافت إدارة النادي أنها أسندت مهمة تدريب الفريق الأول إلى جينارو جاتوزو، متمنية له التوفيق وحسن الحظ.

وسيعقد النادي مؤتمراً صحفياً اليوم للإعلان رسمياً عن المدير الفني الجديد وتقديمه لوسائل الإعلام.

وبات ميلان، الذي تعادل على ملعبه سلبياً أمام تورينو أمس الأول في المرحلة الـ14 من الدوري الإيطالي، متأخراً في المركز السابع في الدوري بفارق 18 نقطة خلف المتصدر نابولي.