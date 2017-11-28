شبكة «إن إتش كيه» اليابانية تعد تقريراً عن «نور أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل المهندس عادل سعيد السعيدي مدير دائرة الخصخصة بالإنابة في هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وفداً من شركة NHK اليابانية الإعلامية، التي تقوم بإعداد تقرير تلفزيوني حول مشروع محطة نور أبوظبي ليتم عرضه في تلفزيون جمهورية اليابان لإبراز دور الشركات اليابانية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية حول العالم، وذلك بحضور فريق من شركة ماروبيني اليابانية التي تقوم بتنفيذ مشروع محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية في سويحان بالشراكة مع شركة جينكو الصينية.

تضمن اللقاء استعراض الهدف من إنشاء محطة نور أبوظبي، والآثار الاقتصادية المتوقعة على إمارة أبوظبي، ودور الطاقة الشمسية في تعزيز مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة، ووضع إمارة أبوظبي في مركز ريادي في صناعة الطاقة على مستوى العالم، وأسباب التوجه نحو توليد الطاقة الشمسية في هذه الفترة بالذات، لمواكبة التوجيهات العالمية نحو توليد الطاقة الشمسية والاستغناء عن المحطات التقليدية لتقليل الاعتماد على الوقود والغاز، والحفاظ على الموارد، ودور ذلك في تنويع مصادر الطاقة انسجاماً مع أهداف التنمية الاقتصادية لخطة إمارة أبوظبي بشأن إيجاد قطاعات اقتصادية بديلة تسهم في التنوع الاقتصادي.

كما تم خلال اللقاء، عقد مقارنات حول آثار الطاقة الشمسية قياساً بالجيل السابق من محطات الإنتاج المعتمدة على الوقود، والآثار البيئية المتوقعة بعد دخول المحطة حيز التشغيل حيث سيحول هذا المشروع دون إطلاق ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بالإضافة إلى ما يتم إطلاقه من انبعاثات كربونية عند إنتاج هذا القدر من الطاقة الكهرباء بالطريقة التقليدية، وبالتالي سيكون له دور بارز في تقليل البصمة الكربونية في الدولة.