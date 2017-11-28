«جيبكا»: تأثير محدود لـ «المضافة» على صناعة البتروكيماويات

حسام عبدالنبي (دبي)

يعتبر تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة في بعض الدول الخليجية اعتباراً من بداية العام المقبل محدوداً على صناعة البتروكيماويات، حسب توقعات الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، مرجعاً ذلك إلى أن 85% من الإنتاج الخليجي يتم تصديره إلى الخارج، ما يعني أن يكون ذلك الإنتاج معفىً من ضريبة القيمة المضافة التي لا تطبق على الصادرات.

وأجاب السعدون، على سؤال لـ «الاتحاد» خلال الطاولة المستديرة التي التقى بها بممثلي وسائل الإعلام في المنطقة، على هامش فعاليات المنتدى السنوي للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، أن عدم التزام بعض الدول الخليجية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الجديد يؤثر على تنافسية الصناعة، خاصة أن أي تكاليف إضافية على الإنتاج تؤثر على تنافسية المنتج في الأسواق العالمية.

وأوضح أن صناعة البتروكيماويات والكيماويات الخليجية تواجه في الوقت الحالي تحديات تتمثل في بيع الغاز الصخري المستخدم في الصناعة في الولايات المتحدة بأسعار زهيدة، فضلاً عن استخدام الصين تقنيات جديدة في الصناعة تعتمد على الفحم الحجري، ما زاد من تنافسية المنتجين في كلتا الدولتين، مشدداً على أن الفائز في السباق التنافسي هو من لدية تكلفة إنتاج أقل.

وأشار السعدون، إلى أن ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج المستوردة ربما تزيد من تكلفة الإنتاج الخليجي من البتروكيماويات، ولكن انخفاض نسبة الضريبة في الخليج (5%)، مقارنة بمعدل يراوح بين 17% إلى 20% في الدول الأوروبية، يجعل تأثير «القيمة المضافة» على الإنتاج الخليجي محدودة نسبياً.