باتنا ورونالدو يتقدمان سباق «صناعة الأهداف»

القاهرة (الاتحاد)

يحتل لاعبان قمة قائمة صناع الأهداف في الدوري حتى الآن، بواقع 5 تمريرات حاسمة، وهما المغربي مراد باتنا والبرازيلي رونالدو مينديز، وصنع نجم «الإمبراطور» 4 أهداف من إجمالي 5 تمريرات حاسمة، لمواطنه فابيو دي ليما، في حالة تناغم وتفاهم بين الثنائي، زادت من القوة الهجومية لفريق «القلعة الصفراء» التي كشفت أيضاً عن التعاون نفسه اللافت بين ليما وزميله كايو، إذ صنع هداف الدوري 4 تمريرات حاسمة كلها لمواطنه، ولهذا يطلق لقب «مثلث الرعب» عليهم بشكل منطقي ورقمي لا خلاف عليه!

وبين الثنائيات المتألقة أيضاً، يأتي باتنا بثلاث تمريرات حاسمة لزميله الأرجنتيني سباستيان تيجالي من إجمالي 5 أهداف، صنعها المغربي لمصلحة «العنابي»، وهو نفس ما قدمه البوركيني بكاري كوني في صفوف «البرتقالي»، بعدما منح البرازيلي إديلسون بيريرا ثلاث من 4 تمريرات حاسمة.

أما السويدي بيرج فقد صنع هدفين لزميله البرازيلي دوجلاس، من إجمالي 4 تمريرات حاسمة، وهو نفس ما تلقاه من الضلع الثالث في المثلث الهجومي، كايو فيرنانديز، الذي يملك 4 تمريرات حاسمة هو الآخر في البطولة، وكذلك صنع أحمد علي هدفين لزميله عادل هرماش في صفوف الظفرة، في حين أن جوجاك نجم «العنابي» صنع أهدافاً لأربعة لاعبين مختلفين.