«الموارد البشرية» بطل «مؤسسات الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أحرز فريق «دائرة الموارد البشرية»، لقب النسخة السابعة عشرة لبطولة الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة، بعد فوزه في النهائي على «أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة» بهدفين.

جاءت المباراة حماسية منذ البداية، وحاول كل فريق من إحراز هدف مبكر والسيطرة على منطقة وسط الملعب، وقدم اللاعبون مجهوداً كبيراً خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، ومع انطلاقة الشوط الثاني، ومن هجمة منظمة استطاع حميد حسن توكلي من إحراز هدف التقدم للموارد البشرية، ويهاجم الأكاديمية بخطوطه كافة، وتظهر فجوات كبيرة في دفاعه، استغلها نيكان رضا هداف البطولة في إحراز الهدف الثاني للموارد، ويعلن الفريق بطلاً للمؤسسات الحكومية للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة.

وحصل جمعية الشارقة الخيرية على المركز الثالث، إثر فوزه على هيئة الطرق والمواصلات بثلاثية، واختارت اللجنة المنظمة، حمد إبراهيم عبد الرحمن من أكاديمية العلوم الشرطية، أفضل لاعب في البطولة، كما فاز نيكان رضا من دائرة الموارد البشرية بلقب الهداف، وحصل عبدالله يوسف صنقور من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، على جائزة أفضل حارس.

شهد المباراة ومراسم تتويج الفائزين الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، والشيخ أحمد بن عبدالله الثاني، والعقيد الدكتور محمد خميس عثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وحميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، والعقيد محمد بوزنجال من شرطة الشارقة، وأحمد سالم المظلوم أمين السر العام لنادي موظفي حكومة، وأعضاء مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة ونادي الثقة للمعاقين، وممثلي الدوائر الحكومية المشاركة في البطولة.

أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، أن ما تحققه البطولة من نجاحات، إنما هو ثمرة التعاون بين ناديي الثقة للمعاقين ونادي موظفي حكومة الشارقة، محققة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية كافة بالشارقة، مثمناً النجاح الكبير الذي حققته البطولة من أهداف مجتمعية سامية، تمثلت في الروح الرياضية التي سادت بين موظفي حكومة الشارقة.

وأشاد الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثان الذي تابع معظم مباريات البطولة، بجهود اللجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة على جهودها في تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية التي بدورها تعمل على زيادة التقارب والتجانس بين موظفي حكومة الشارقة، وتعمل على تشجيع الرياضة المجتمعية.