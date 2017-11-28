حسن عبدالرحمن إلى فرنسا لإجراء الجراحة

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يكثف فريق الإمارات من الإعداد للقاء المرتقب والمهم أمام دبا الفجيرة، يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، وسط رغبة لاستعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة منذ آخر فوز على حتا برباعية في الجولة الثالثة، خصوصاً أن وضع «الصقور» أصبح يدعو للقلق، بتراجعه إلى المركز الأخير، بعدما تجمد رصيده عن 4 نقاط فقط.

ويسعى التونسي نور الدين العبيدي مدرب «الصقور» إخراج اللاعبين من دائرة النتائج السيئة وآخرها الخسارة أمام الجزيرة 1- 3 في الجولة التاسعة، وهي الخسارة السابعة للفريق في الدوري حتى الآن، ويركز العبيدي على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي تكلف الفريق الكثير.

وفي جانب متصل، يغادر حسن عبدالرحمن إلى فرنسا غداً لإجراء جراحة في العضلة الضامة، لمعاناته من الإصابة التي تكررت أمام الظفرة في الجولة الأولى للدوري، والوصل ضمن بالجولة الثالثة من كأس الخليج العربي، ما تسبب في عرقلة مشاركته مع الفريق وتراجع جاهزيته، لأنه كان يعاني من الألم.

واقتصرت مشاركة حسن عبدالرحمن مع «الصقور» في الموسم الحالي على 4 مباريات بالدوري وواحدة في كأس الخليج العربي.

وأكد حسن عبدالرحمن أنه عانى كثيراً الإصابة في الفترة الماضية، لأنها لم تمنحه فرصة الدفاع عن طموحات فريقه في الدوري، خلال الموسم الحالي ،ويأمل أن تمثل رحلته العلاجية إلى فرنسا، نهاية لمرحلة صعبة، يتطلع بعدها إلى المساهمة مع بقية اللاعبين، لدعم الجهود لمساعدة «الصقور» على تخطي النتائج السلبية.

وأضاف: أتوقع عودتي في الدور الثاني، بعد انتهاء مرحلة التأهيل، وثقتي كبيرة في اللاعبين للعمل على مضاعفة جهودهم في مباراتي دبا الفجيرة والنصر، وبقليل من التركيز يمكن أن نحصد النتائج الإيجابية ،ونغادر المركز الأخير.

وينظم نادي الإمارات، احتفالاً باليوم الوطني 46 برعاية الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي غداً أمام مقر النادي، إذ يتضمن برنامج الاحتفال العديد من الفعاليات والمسابقات التي تشارك فيها كافة شرائح المجتمع، بالتنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

وقال محمود حسن الشمسي رئيس مجلس الإدارة، إن من أهم أهداف الاحتفال، تعزيز مفهوم الهوية الوطنية، وإبراز الإنجازات والمكتسبات التي حققها اتحاد الإمارات منذ ولادته وحتى اليوم، بأسلوب يجسد شعار الاحتفال ورؤية القيادة الرشيدة للدولة.