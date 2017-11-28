كوزمين يـغادر إلى رومانيا

منير رحومة (دبي)

غادر الروماني أولاريو كوزمين مدرب شباب الأهلي دبي إلى رومانيا أمس، لاستكمال الفحص الطبي، والوقوف على مدى حاجته إلى إجراء جراحة من عدمه، نتيجة الإصابة التي يعانيها منذ فترة طويلة، وينتظر أن يعود كوزمين إلى دبي اليوم في حال التأكد من عدم الحاجة إلى جراحة، ليقود «الفرسان الثلاثة» في مباراة الظفرة يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة العاشرة، لدوري الخليج العربي.

ويعد سفر كوزمين إلى رومانيا هو الثاني، منذ انطلاقة الموسم، وسبق أن استأذن من إدارة النادي، للمغادرة إلى بلاده، في ذكرى وفاة والدته، وفي كل مرة يثير سفره العديد من التأويلات التي تتعلق بمصير بقائه أو رحيله عن «الفرسان الثلاثة»، بسبب تراجع النتائج، وتذمره من التغيرات في الفريق بعد الدمج، إلى جانب ارتفاع حدة الانتقادات الجماهيرية تجاهه في الفترة الأخيرة، بعد استمرار صيام شباب الأهلي عن الانتصارات، منذ الجولة الرابعة.

من جهة أخرى، عاد محمد مرزوق إلى التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الرأس، خلال مشاركته مع المنتخب في مباراته الودية مع هاييتي، وخضع للفحص الطبي الدقيق، للتأكد من سلامته، أو عدم وجود ارتجاج يؤثر على اللاعب.

كما يعود أيضاً وليد عمبر إلى المران الجماعي، بعد الشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال التدريبات، وحرمته من المشاركة في مباراة الجولة الماضية أمام النصر، بالإضافة إلى انضمام وليد حسين الذي تعرض للإصابة في الرأس، خلال الجولة الماضية، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء فحص طبي شامل، أثبتت سلامته وجاهزيته لمواصلة التدريبات مع زملائه.

وينتظر أن يمنح شفاء اللاعبين الثلاثة دفعة قوية للفريق، من أجل الاستعانة بأفضل العناصر، في الجولة المقبلة، وتقديم المستوى الفني المطلوب، وحصد نتيجة إيجابية تنهي المرحلة الصعبة التي يعيشها شباب الأهلي.