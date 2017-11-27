الشارقة يتأهل لنصف نهائي «آسيوية اليد»

رضا سليم (دبي)

تأهل فريق الشارقة إلى نصف نهائي بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد المقامة حالياً في مدينة حيدر أباد الهندية، للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تعادل مع مسقط العماني 29-29، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في ختام مباريات المجموعة الأولى، ليتأهل مع الدحيل المتصدر برصيد 5 نقاط، بينما حقق الشارقة 4 نقاط من تعادلين مع الدحيل ومسقط وفوز على النفط الإيراني، ويلتقي غداً مع النجمة البحريني متصدر المجموعة الثانية.

وأعرب محمد الحصان نائب رئيس شركة الشارقة للألعاب الجماعية، المتواجد مع الفريق في الهند، عن سعادته بالتأهل، وقال: «كانت ثقتنا كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني في العبور إلى المربع الذهبي، والتأهل أول أهدافنا التي رسمناها، من بداية الموسم، وأقام الفريق معسكراً في القاهرة، ولعب 3 مباريات وإدارة النادي لم تقصر معه من أجل أن يظهر بالشكل الذي يليق باسم كرة اليد الإماراتية».

وأضاف: «مواجهة النجمة البحريني في نصف النهائي، لن تكون سهلة لأن النجمة من الفرق المرشحة للفوز بالبطولة وظهر الفريق بمستوى جيد، وسبق أن لعبنا معهم في السوبر الإماراتي البحريني، ورغم خسارتنا فإننا قدمنا مباراة كبيرة، وكل الأوراق مكشوفة للمدربين، وننتظر من رجال الشارقة أن يحققوا طموحات وآمال الجماهير بالصعود للمباراة النهائية بعدما طوينا ملف الدور الأول الذي كان يمثل مرحلة في مسيرتنا بالبطولة».

وقال ناجي ربيعة، المشرف على كرة اليد بالنادي، إن الصعود للمربع الذهبي إنجاز في حد ذاته وتشريف للعبة، ونطمح في المزيد بالتأهل للمباراة النهائية لأنه حلم يراود الجميع، ويكفي أننا صعدنا للمربع بمجموعة من اللاعبين الشباب، القادمين بقوة على الطريق والذين سيخدمون منتخبنا في البطولات المقبلة، ولدينا ثقة كبيرة فيهم، والأهم أن نسير على نفس النهج كي نسعد جماهير الشارقة بصفة خاصة، والإمارات بشكل عام، بالعودة بإنجاز جديد لكرة اليد.