25 دولة في مونديال القفز بالمظلات

رضا سليم (دبي)

رحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بالرياضيين المشاركين في بطولة العالم للقفز بالمظلات للتزحلق على الماء، التي تنطلق اليوم بحفل الافتتاح بنادي سكاي دايف دبي، والتي يشارك فيها 150 رياضياً من 25 دولة من بينهم 99 قافزاً.

وقال سموه: «تفتح الإمارات ذراعيها مجدداً لاستقبال الرياضيين، وترحب بالقادمين من مختلف دول العالم الذين يشاركون مع آلاف المقيمين في الدولة في هذا الحدث الرياضي الكبير، والذي يساهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بجعل الرياضة أسلوب حياة، ويعزز مكانة الدولة في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية العالمية الكبيرة».

وأنهت اللجنة المنظمة كل الترتيبات لحفل الافتتاح الذي يقام في الرابعة من عصر اليوم لمدة ساعة، ويخرجه كال نويلاتي رئيس شركة جي فورس التي سبق لها تنفيذ حفل افتتاح بطولات الرياضات الجوية السابقة، ويشتمل على عروض جوية منها الباراموتورز، والطائرة العمودية بالتحكم عن بعد يقدمه البطل العالمي طارق السعدي، ثم عرض جوي للأسطورة زولتان.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد عقدت مؤتمراً صحفياً أمس بمقر البطولة، حضره نصر النيادي رئيس الاتحاد، رئيس اللجنة المنظمة، ويوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية، مدير البطولة، وماجد البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، ومحمد يوسف رئيس اللجنة الفنية، وسالم أكرم الحوسني رئيس لجنة العلاقات العامة.

وأكد نصر النيادي أن منتخبنا جاهز للمنافسات وسيكون الرقم الصعب في البطولة، ولدينا رقم عالمي، ونشارك في البطولة بأربعة لاعبين خاضوا التدريبات، وسبق أن حققنا إنجازات خارج الإمارات في بطولات عالمية، وسيختلف الوضع عندما تكون البطولة على أرضنا، ونطمح في الحصول على المراكز الأولى في المسابقات الثلاث رغم قوة المنافسة، خاصة مع أميركا التي لديها عدد من أبطال العالم، منوها أن النخبة ستشارك في البطولة والاتحاد الدولي يختار المشاركين طبقا لأرقامهم.

وأوضح يوسف الحمادي أن اللجنة المنظمة استعدت بشكل جيد لانطلاقة الحدث الذي يقام للمرة الأولى في الإمارات، ونفخر أن تكون النسخة الأولى من البطولة في دبي، ومثلما كانت الإمارات متميزة في استضافة البطولات العالمية السابقة والتي تركت صدى كبيراً في الاتحاد الدولي والعالم، فنحرص أن تكون هذه البطولة مميزة أيضاً بفضل الكوادر البشرية المميزة، التي اكتسبت خبرة كبيرة من البطولات السابقة.

وأضاف: «المشاركون هم أبرز القافزين على مستوى العالم، وتم اختيارهم من قبل الاتحاد الدولي للقفز بالمظلات، طبقاً للقوانين الدولية، ولدينا الآن 150 رياضياً من بينهم 99 قافزاً، ونأمل أن نخرج بالصورة التي عهدناها، خاصة أن جميع الوفود وصلت وتدربت في موقع الحدث، والكل جاهز لضربة البداية».وقال محمد يوسف إن هناك 3 مسابقات، الهدف والمسافة والسرعة، وستكون هناك قرعة علنية لترتيب القافزين، كما أن سرعة الريح ستحدد المسابقة التي سنبدأ بها، في الفردي والفرق، وسيكون القفز من ارتفاع 6 آلاف قدم، والبطولة تقام يومياً من السابعة صباحاً إلى الثانية عشرة ظهراً فقط، وبعدها يعود النادي إلى وضعه الطبيعي خارج البطولة لممارسة رياضة القفز، ونحرص على أن تكون في الصباح من أجل الابتعاد عن شدة الريح التي نحتاج أن تكون 14 عقدة، وسيكون التدريب مفتوحاً اليوم حتى موعد بدء حفل الافتتاح.