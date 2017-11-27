«جاهز» يظفر بلقب «الرأس الأخضر» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

توج الجواد «جاهز» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبإشراف ايريك ليمارتنيل وقيادة جيسوس روزاليس، بلقب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب سباق الرأس الأخضر، الذي أقيم مساء أمس الأول بمضمار نادي أبوظبي للفروسية العشبي، وتألف الحفل من 6 أشواط خصصت للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت إجمالي جوائزه المالية 510 آلاف درهم، وسجل «جاهز» البالغ من العمر 3 سنوات والمنحدر من نسل «تي اتش ريتشي»، زمناً وقدره 1:47:08 دقيقة.

وحقق الجواد «الترياق» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، بإشراف عبدالله الحمادي وقيادة دين أونيل فوزا لافتاً، في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، على لقب بينونة المخصص للخيول العربية الأصيلة (إنتاج الإمارات) البالغ جائزته 80 ألف درهم، وسجل البطل زمنا قدره 1:32:88 دقيقة.

وخطف الجواد «فهد» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة دين أونيل، لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب سباق الزاهية للتكافؤ البالغ جائزته 80 ألف درهم، وقطع الفائز المسافة بزمن قدره 1:33:17 دقيقة.

وظفر الجواد «الجاهد» لخالد خليفة النابودة، بإشراف ارنست اورتيل وقيادة انطونيو فريزو، بجائزة الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب جزيرة الريم للتكافؤ البالغ جائزته 90 ألف درهم، المخصص للخيول العربية الأصيلة، وسجل «الجاحد» زمنا قدره 1:45:14 دقيقة.

وفاز الجواد «ايمبولي» لفالنتين بختياروف ويفجيني كابوشيف، بإشراف دوج واتسون وقيادة باتريك دوبس، بجائزة الشوط الخامس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 2200 متر، على لقب سباق الخبيرة للتكافؤ في الشوط الرئيس البالغ جائزته 100 ألف درهم، وقطع «ايمبولي» المسافة بزمن قدره 2:17:83 دقيقة.

وكسب «شيفان او ايه» لخالد محمد رحمة الشامسي، وبإشراف هلال العلوي، بقيادة باتريك كوسجريف، بلقب الشوط السادس لمسافة 2200 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ (صفر - 70)، على لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز (لملاك الإسطبلات الخاصة) البالغ جائزته 80 ألف درهم، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وقطع البطل المسافة بزمن قدره 2:32:10 دقيقة.

وقام بتتويج الفائزين عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لخيول السباق العربية «إفهار».

من جهتها، أكدت لارا صوايا، أن إقامة سباقات كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة يتم تنظيمه بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، انطلاقا من حرص سموه على تشجيع ملاك الإسطبلات الخاصة وتحفيزهم على الاهتمام بتربية الخيول العربية لتوسيع القاعدة.وقالت: السباق الذي يقام في أبوظبي والعين وجد ترحيبا كبيرا من ملاك الإسطبلات الخاصة، وإنه من خلال هذا السباق تكون فرص المنافسة متكافئة بينهم، إضافة إلى أنه يتيح الفرص لخيولهم للاحتكاك والتعرف إلى مستوياتهم الحقيقية، إضافة لكونه يتيح لخيولهم الفرص لإمكانية المشاركة في السباقات الأعلى تصنيفا، وأشادت بالجولة الأولى لهذا السباق التي أقيمت على مضمار العين، وكذلك الجولتين اللتين أقيمتا على مضمار نادي أبوظبي للفروسية.