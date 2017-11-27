منصور بن زايد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة

أبوظبي (وام)

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أمس، بمكتب سموه بقصر الرئاسة، علي شير عثمانوف رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة الذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للمبارزة الذي تستضيفه دبي حالياً.

جرى خلال اللقاء استعراض الخطط والأهداف المستقبلية للاتحاد الدولي للمبارزة، وتبادل الطرفان الحديث حول عدد من المواضيع المتعلقة برياضة المبارزة وسبل تطويرها بما يعود بالنفع على الرياضة، كما أشاد علي شير عثمانوف بجهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في دعم الاتحاد الدولي للمبارزة.