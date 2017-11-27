سيتي يدعم صدارته بفوز جديد على حساب هيديرسفيلد

لندن (د ب أ)

واصل مانشستر سيتي انتفاضته الجامحة في بطولة الدوري الإنجليزي، بعدما حقق انتصاره الثاني عشر في البطولة هذا الموسم والحادي عشر على التوالي، عقب فوزه المثير والصعب 2/‏‏ 1 على مضيفه هيديرسفيلد تاون أمس في المرحلة الثالثة عشر للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز أرسنال على مضيفه بيرنلي 1/‏‏ صفر، وساوثهامبتون على ضيفه إيفرتون بأربعة أهداف لهدف.

وعزز مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013 - 2014، موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة، بفارق ثماني نقاط كاملة أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود مانشستر يونايتد. في المقابل، تجمد رصيد هيديرسفيلد، الصاعد حديثاً للبطولة، عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر، علما بأن هذه هي الخسارة السادسة التي يتلقاها الفريق في المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم هيديرسفيلد بهدف نظيف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز نيكولاس أوتاميندي مدافع سيتي هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.