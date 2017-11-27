خليل غانم: «الذئاب» يستعيد التوازن بالواقعية

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

قال خليل غانم، المحلل الفني، إن نسق المنافسة بدأ في الارتفاع إلى مستوى القوة مع الوصول إلى الجولة الرابعة، وذكر أن الفجيرة نجح في تحقيق الهدف المنشود على حساب دبا الحصن بالواقعية التي قادته إلى العلامة الكاملة أمام منافس تحيط به علامات استفهام عدة، تستدعي البحث عن الأسباب التي قادته إلى الخسارة في 4 مباريات على التوالي، من دون أن ينجح، ولو في تسجيل هدف وحيد.

وقال: مباراة اتحاد كلباء ومسافي غلب عليها الحماس من اللاعبين، ومسافي يستحق التقدير على مردوده القوي، في جميع المباريات التي خاضها، رغم الفوارق الفنية في مستوى العناصر، في الوقت الذي ظهر فيه اتحاد كلباء بعكس التوقعات، رغم ردة فعله القوية التي قادته إلى معادلة النتيجة، وبحكم عودته من «المحترفين» فإن المطلوب ظهور «النمور» بدرجة أفضل من الجاهزية.

وأشار خليل غانم إلى أن رغبة بني ياس القوية في الفوز أمام الذيد، قادته لتخطي اختبار صعب أمام منافس، يدفع ثمن المشاركة في الدوري بأجنبي واحد، وهو ما فرض على المدرب محمد سعيد الطنيجي البحث عن الحلول الهجومية بين المواطنين، ومع مرور الوقت يمكن أن يكون الفريق في وضع أفضل.

ورأى أن خور فكان نجح في تعديل أوضاعه، بتحقيق الفوز على الحمرية، مع المدرب بدر صالح صاحب البصمة الفنية الجيدة، لافتاً إلى أن الحمرية يستحق التقدير، رغم الخسارة وتراجعه في الترتيب، وتابع معلقاً على بقية مباريات الجولة: العروبة لديه الأفضل ليقدمه بعد الفوز على مصفوت، ومن المهم مراجعة بعض الملاحظات عن مردود الأجانب.

ووصف غانم فوز رأس الخيمة على العربي، بالمهم للخيماوي، بعد تراجع نتائجه خلال الجولات الماضية، وقال: نتوقع الأفضل من رأس الخيمة، عطفاً على النتيجة الأخيرة، في انتظار عودة العربي أيضاً، رغم عدم تمكنه من الفوز في أربع جولات، في ظل امتلاكه مجموعة من العناصر الشابة المميزة التي تملك الإصرار والرغبة في تقديم الأفضل.