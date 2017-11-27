«أكاديمية المستقبل» بطل «المدار الرابعة»

العين (الاتحاد)
حصلت أكاديمية المستقبل على المركز الأول، لبطولة المدار الرابعة للمدارس لكرة القدم، والتي تنظمها المدرسة سنوياً، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، وذلك بعد فوزها على مدرسة الظفرة في النهائي، بينما نالت المدار الخاصة المركز الثالث.
واستهدفت البطولة مواليد 2008، بمشاركة مدرسة براعم العين، دار العلوم، النشء الصالح، الدار الخاصة، الاتحاد، الحمدانية، المستقبل الخاصة، أكاديمية الأندلس، أكاديمية المستقبل، الإمارات الخاصة، صقر الإمارات، الظفرة، أكاديمية الخليج، جلوبال الإنجليزية، توام، عالية الخاصة، بالإضافة إلى مدرسة المدار، وحضر البطولة نخبة من مدربي العين للفئات العمرية لاستكشاف المواهب وضمهم إلى فرق النادي المختلفة، مما رفع من درجة الندية والإثارة بين المشاركين.
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وأوضح الظاهري أن البطولة سوف تتواصل خلال الأعوام القادمة، وستكون متزامنة مع احتفالات الدولة بمناسبة اليوم الوطني.
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