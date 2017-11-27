«أكاديمية المستقبل» بطل «المدار الرابعة»

العين (الاتحاد)

حصلت أكاديمية المستقبل على المركز الأول، لبطولة المدار الرابعة للمدارس لكرة القدم، والتي تنظمها المدرسة سنوياً، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، وذلك بعد فوزها على مدرسة الظفرة في النهائي، بينما نالت المدار الخاصة المركز الثالث.

واستهدفت البطولة مواليد 2008، بمشاركة مدرسة براعم العين، دار العلوم، النشء الصالح، الدار الخاصة، الاتحاد، الحمدانية، المستقبل الخاصة، أكاديمية الأندلس، أكاديمية المستقبل، الإمارات الخاصة، صقر الإمارات، الظفرة، أكاديمية الخليج، جلوبال الإنجليزية، توام، عالية الخاصة، بالإضافة إلى مدرسة المدار، وحضر البطولة نخبة من مدربي العين للفئات العمرية لاستكشاف المواهب وضمهم إلى فرق النادي المختلفة، مما رفع من درجة الندية والإثارة بين المشاركين.

وأكد سالم محمد الظاهري رئيس مجلس إدارة مدرسة المدار الدولية، أهمية الأنشطة الرياضية، في بناء الحياة الصحية للطلبة، مشيراً إلى أن الأنشطة يجب أن تكون مستمرة خلال العام الدراسي، وليست أنشطة موسمية فقط، وشدد على دور قطاع التعليم، سواء الخاص أو الحكومي، في تعزيز الثقافة الرياضية في نفوس الطلبة، ودورها المهم في بث روح الوطنية بينهم، من خلال زرع مفاهيم الولاء والانتماء للفريق، لينعكس على ولائهم وانتمائهم لوطننا الغالي ولشيوخنا الكرام حفظهم الله.

وأوضح الظاهري أن البطولة سوف تتواصل خلال الأعوام القادمة، وستكون متزامنة مع احتفالات الدولة بمناسبة اليوم الوطني.

وقام الظاهري بتوزيع الجوائز والشهادات على الفرق المشاركة، وحصل محمد العرياني «أكاديمية المستقبل» على جائزة أفضل حارس، وحامد حاتم النعيمي «مدرسة المدار» أفضل لاعب، فيما ذهبت جائزة الهداف إلى إسلام السعيد «دار العلوم»، وعلي سامح «مدرسة الحمدانية» جائزة أستاذ البطولة.