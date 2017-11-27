سباق النجوم

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت حلبة مرسى ياس في اليوم الختامي لسباق جائزة الاتحاد للطيران للفورمولا- 1 أمس مجموعة من أبرز مشاهير العالم في المجالات كافة منهم المنسق الموسيقي تييستو، والفرقة الموسيقية البريطانية الشهيرة مومفورد آند سونز التي أحيت حفلة أمس الأول لما بعد السباق، والشيف الاسكتلندي جوردون رامزي، والمغنية البريطانية إيلا إيري، الذين توافدوا إلى منطقة البادوك للاستمتاع بالأجواء المميزة لسباق إلى جانب فنانين وموسيقيين وممثلين وغيرهم، حيث أشعل حضورهم السباق من خلال تشجيعهم سائقينهم المفضلين وأيضا المدرجات التي تفاعلت جماهيرها مع حضورهم، كما تواجد نجم المنتخب الوطني والعين لكرة القدم عمر عبد الرحمن، والدراج البريطاني مارك كافنديش، والمدير الفني السابق لمنتخب إنجلترا سام آلارديس.

وعبر عمر عبدالرحمن «عموري» عن سعادته بالتواجد في الحدث للمرة الأولى، وأبدى إعجابه الشديد بالأجواء المزدحمة بالحماسة والإثارة سواء من قبل المتسابقين العالميين أو من الجماهير التي جاءت من شتى أنحاء العالم وغصت بها جنبات حلبة ياس التي وصفها بالتحفة العالمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.وشدد «عموري» على أنه سيحرص على التواجد في النسخ القادمة من السباق جنباً إلى جنب مع زملائه اللاعبين في نادي العين والأندية الأخرى، على اعتبار أن هذه المناسبة حدث رياضي وطني يعتبر قبلة لعشاق رياضة السيارات من شتى أنحاء العالم.

وأضاف: حلبة ياس باتت رمزاً للحداثة الرياضية التي كانت وما تزال تضطلع بها الدولة، فهي تحفة معمارية وحضارية قل نظيرها على مستوى العالم، وتابع: سبق لي زيارة العديد من الدول واطلعت على العديد من الصروح الرياضية والإنسانية الفريدة من نوعها لكنني لم أر صرحاً رياضياً جميلاً وراقياً كحلبة ياس.

بدوره أعرب كل من علي مبخوت ومحمد فوزي وخالد عيسى وزوران عن سعادتهم الكبيرة والبالغة لتواجدهم في حلبة ياس، مشددين على أن الإجراءات التنظيمية والحضور الجماهيري الحاشد يعكس القدرات الكبيرة التي تضطلع بها الدولة على صعيد تنظيم الاستحقاقات الرياضية الكبرى، حيث إن جمال الحلبة ليس من السهولة وصفه بعبارات قصيرة مقتضبة، فيكفي الإشارة إلى العدد الكبير من الجماهير التي تواجدت في الحدث هو ما يجسد تعلقها بحلبة ياس وحجم الإثارة الكبيرة التي تشهدها كل عام.