نهيان بن زايد: جائزة «الاتحاد» رسخت مكانة أبوظبي عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

توجه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة النجاحات المبهرة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1 الذي أقيم للعام التاسع على التوالي في حلبة ياس.

وأشاد سموه بالصورة المميزة والمعهودة التي ظهر عليها السباق، والذي جاء ثمرة دعم القيادة الرشيدة المتواصل لمسيرة المنجزات التنموية التي تعاصرها الدولة في الوقت الراهن، مشيداً سموه بجهود القائمين والمشرفين على حلبة ياس، والتكاتف الكبير الذي عملت به جميع المؤسسات الحكومية من أجل دعم نجاح السباق ورفع علم الإمارات شامخاً في المحفل العالمي الذي يتابعه الملايين من جماهير ومحبي رياضة السيارات.

وهنأ سموه فريق مرسيدس وسائقه الفنلندي‏ فالتيري بوتاس لفوزهم بجولة أبوظبي الختامية، كما هنأ سموه سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون المتوج بلقب بطولة العالم، مشيداً سموه بالحضور الجماهيري الغفير الذي شهدته مدرجات الحلبة في أجواء رائعة، مؤكداً سموه أن ياس تعد من أفضل حلبات سباقات فورمولا - 1 في العالم، باعتبارها صرحاً رياضياً عالمياً لما يضمه من منشآت ومرافق صممت وفق أحدث وأرقى الأساليب العمرانية العصرية، وأكد سموه أنها تمثل مفخرة رياضية للإمارات والوطن العربي.

وأكد سموه أن سلسلة السباقات العالمية للفورمولا - 1 التي شهدتها حلبة مرسى ياس منذ تدشينها 2009 وحتى الآن أسهمت بوضع العاصمة أبوظبي في طليعة المدن العالمية، ونجحت في تعزيز النواحي السياحية والاقتصادية، مشيراً سموه إلى أن تلك المكتسبات تحققت بفضل الدعم السخي للقيادة الرشيدة ودورها الريادي واهتمامها الكبير بتنمية الرياضة لتعزيز أوجه التعارف والتلاقي بين شعوب العالم.

وأوضح سموه أن نجاح السباق العالمي من جديد يبرهن القدرة الكبيرة لأبناء الإمارات والدور الريادي في تنظيم واستضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، مشيداً سموه بحسن التنظيم والترتيبات المتميزة من قبل المتطوعين التي أعدت لاستقبال الحشود الكبيرة من الجماهير التي حضرت من مختلف دول العالم لمشاهدة هذا الحدث الرياضي الدولي.