ياس تبهر العالم في ختام جائزة الاتحاد للطيران الكبرى صور .. محمد بن راشد ومحمد بن زايد وضيوف الدولة وأولياء العهود يشهدون الفورمولا - 1



تاريخ النشر: الإثنين 27 نوفمبر 2017 أبوظبي (وام) شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور أصحاب الفخامة والسمو ورؤساء الوفود من الدول الشقيقة والصديقة، ضيوف الدولة، وسمو أولياء العهود، أمس، الجولة الختامية لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا - 1 «أبوظبي 2017»، على مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي. كما شهد السباق فخامة الرئيس بول كاغامة رئيس جمهورية رواندا، وفخامة الرئيس فيليب فويانوفيتش رئيس جمهورية مونتينيجرو، وفخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس الشيشان، وفخامة الرئيس روستام مينيخانوف رئيس جمهورية تاتارستان، وفخامة الرئيس علي بونغو رئيس جمهورية الجابون، وصاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك، وجلالة خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا السابق، ومعالي رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة المغربي، ومعالي دينس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، ومعالي فيكتور لوكاشينكو مساعد رئيس جمهورية بيلاروسيا لشؤون الأمن القومي، ومعالي ازاد رحيموفا وزير الرياضة والشباب لجمهورية أذربيجان. كما شهد ختام السباق، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومعالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة. ... المزيد