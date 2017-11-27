بالفيديو.. دولة اللاجئين رمـال متحركة تجتاح كوكب الأرض

أعد الملف - بسام عبد السميع

اللاجئون.. دولة بلا حدود.. ومجتمعات مكتظة انبثقت فجأة، ومحاولات التنمية في الرمال المتحركة تنتهي بمزيد من الكوارث.. وأصبح اللاجئون رمالاً متحركة تجتاح كوكب الأرض.. ونشأت دولة اللاجئين منذ الحرب العالمية الأولى لتنمو ويزداد عدد سكانها مع الحرب العالمية الثانية ويعلن قيام دولة اللاجئين مع حرب فلسطين 1948، لتتوسع دولة اللاجئين بفعل الصانعين لها إلى العالم أجمع بعدد سكان يبلغ 69 مليون نسمة منهم 10 ملايين دون جنسية، ولتكون تلك الدولة بالمرتبة الـ21 عالمياً من حيث تعداد السكان، وتضم تلك الدولة المتسارعة النمو كل الأديان والأعراق وتستحوذ الجالية العربية على النسبة الأكبر من سكان الدولة. ووصف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، ما يحدث للاجئين قائلاً: «إن موت الضمير العالمي سبب في المشهد الهمجي والإنساني في ميانمار، وإن كل المواثيق الدولية التي تعهدت بحماية حقوق الإنسان أصبحت حبراً على ورق، بل كذباً».

وأعلن بابا الفاتيكان فرنسيس الأول للحضور في ساحة الفاتيكان، في الثالث والعشرين من مارس من العام الحالي، أن حجم مأساة اللاجئين الراهنة تفوقه الحرب العالمية الثانية فقط. وقال: «لا تدعونا ننس أن مشكلة اللاجئين والمهاجرين اليوم هي المأساة الأكبر بعد الحرب العالمية الثانية».

وتطرح «الاتحاد» قضية اللاجئين أو سجل العار البشري الذي لن يمحوه الزمن بحسب وصف شيخ الأزهر الشريف، من خلال مشاهدات ولقاءات داخل مخيمات اللاجئين في عدد من الدول العربية والآسيوية، تكشف حجم المأساة المروعة، مع استعراض لأزمة اللاجئين على المستوى العالمي وتاريخ نشأتها، عبر خريطة لتحركاتهم وأماكن إنتاجهم ومناطق استقبالهم والآثار الاقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية على الدول المضيفة للاجئين ورؤى الحل، وتقارير منظمات دولية تعمل على حماية اللاجئين ومساعدتهم على البقاء على قيد الحياة.واللاجئون هم أطفال وشيوخ وشباب ونساء وفتيات ورضع وعجزة، يموتون كل لحظة.. يرحلون عن الحياة في طرقات وغابات وأنهار ترفرف عليها أعلام الموت، وكثيرون تبتلعهم أمواج البحار، في مشهد تراجيدي مرعب يصور أخطر مأساة يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وتستضيف البلدان الفقيرة بآسيا وأفريقيا أكثر من 86% من اللاجئين. وصار الهروب من الموت إلى الموت عنواناً لحياة عشرات الملايين الهاربين حول العالم من الموت والظلم والعنف والقتل والجوع، يلقون بأنفسهم في البحار والبواخر وعبر الغابات والأسلاك الشائكة وطرقات الموت في مشاهد تقشعر منها الأبدان.

وتستمر أوضاع اللاجئين في التدهور، ليسقط العالم بكفاءة واقتدار في أكبر كارثة إنسانية يشهدها كوكب الأرض وليس من رأى كمن سمع، فالمآسي الإنسانية مروعة.. والمخيمات ستنتج أجيالاً ترفد العالم بأناس قابلين للانفجار أو الانعزال ولكل مخاطره غير المعروفة.