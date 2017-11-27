البرق يلغي 10 رحلات طيران

طوكيو (د ب أ)

تسبب انقطاع التيار الكهربائي عن مطار في مدينة أكيتا شمالي اليابان في إلغاء عشر رحلات جوية أمس الأحد. ويقول المسؤولون في الشركة المعنية بصيانة المطار إنه من المحتمل أن يكون البرق قد تسبب في ذلك.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن الشركة المشغلة لمطار أكيتا القول إن التيار الكهربائي انقطع عن مبنى المطار الساعة 0400 صباح أمس (1900 بتوقيت جرينتش)، مع عدم التمكن من تشغيل نظام الطاقة البديل الخاص بالطوارئ.

وكان منخفض جوي قد تسبب في حدوث برق أصاب مناطق واسعة في محافظة أكيتا في وقت مبكر أمس الأحد بالتوقيت المحلي.

وأفادت شركات الطيران بأن انقطاع التيار الكهربائي قد أثر على عمليات الإقلاع والهبوط على السواء.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن المسافرين تكدسوا أمام مكاتب موظفي تسجيل الدخول في المطار لطلب استعادة أموالهم.