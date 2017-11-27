أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الشاعر الفلسطيني سليمان دغش في أمسية شعرية في قاعة أحمد راشد ثاني في مقر الاتحاد بالشارقة في السابعة مساء اليوم الاثنين 27 نوفمبر، يقدم فيها نماذج من تجربته الممتدة منذ عام 1971 عندما بدأ بالنشر.

صدرت لسليمان دغش دواوين عدة منها: «امرأة على خط الاستواء» و«هويّتي الأرض» و«لا خروج عن الدائرة» و«جواز الحجر» و«عاصفة على رماد الذاكرة» و«على غيمتين» و«زمان المكان» و«آخر الماء» و»ظلّ الشمس» و«نهاريّة سليمان دغش» و«أنا» و«سماء للعصافير نهار للفراشة»، بالإضافة إلى ديوان (Naharya/‏‏Diurne) باللغة الفرنسية. ودغش شاعر فلسطيني ولد في قرية المغار في الجليل عام 1952، حاصل على دبلوم في إدارة الأعمال والإدارة العامة وشهادة خريج في موضوع الإدارة المتقدمة، عيّن سفيراً لفلسطين في حركة شعراء العالم ممثلاً للشعر الفلسطيني، كما حاز على وسام سيف كنعان ودرع الشهيد عبد الرحيم محمود.