قصر المويجعي يحتفي بالتراث الثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد فعاليات البرنامج الثقافي في منطقة العين، والذي تنظمه حالياً دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، في قصر المويجعي إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث يستمتع الزوار بسلسلة من العروض الفنية والاستعراضية، وورش العمل التفاعلية، والرحلات الاستكشافية، وتجارب أخرى رائعة، تهدف إلى الاحتفاء بالتراث الثقافي لإمارة أبوظبي وتاريخها العريق، وتسليط الضوء على المكانة السياسية والمجتمعية لقصر المويجعي الذي شهد مولد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وتقام كل يوم أربعاء ورشة عمل لتجربة عملية التنقيب عن الآثار، وتستعرض المكتشفات الأثرية التي عثر عليها خلال أعمال الترميم الأخيرة في قصر المويجعي. وتقام أيام الخميس، ورش عمل متخصصة بعناون «يلسة» تغطي مواضيع، مثل الآداب العامة، والتشريفات والمراسم، وكذلك ورشة عمل ترميم الآثار، والتي تتيح التعرف على مشاريع حفظ وصون المواقع التاريخية والأثرية في العين.

كما يستضيف قصر المويجعي كل يوم خميس، استعراضات فني «العيالة» و«الرزفة»، المدرجان على لائحة «اليونسكو» للتراث الإنساني غير المادي، أما يوم السبت فتقام فعالية «مخيم الصقارين» التي يتيح اختبار مهارات الصيد بالصقور لمدة ساعتين.