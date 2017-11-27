دبي (الاتحاد)
أطلقت شركة لوتاه لتطوير العقارات، العمليات الإنشائية لمشروعها السكني الجديد «ذا جاردنز»، والذي يعد أحدث إضافة للمشاريع التي تملكها وتطورها الشركة في «قرية جميرا الدائرية» والتي تشمل «شمال تيراسيز»، و«شمال ريزيدنس»، و«ذا ويفز».
وتم وضع حجر الأساس خلال حفل الإطلاق الذي أقيم في موقع المشروع في «قرية جميرا الدائرية» بحضور كبار المسؤولين الإداريين في شركة لوتاه لتطوير العقارات وعدد من الجهات المعنية والمسؤولين.
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وقال صالح عبدالله لوتاه المدير التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات: «يعد وضع حجر الأساس لمشروع «ذا جاردنز» اليوم إنجازاً جديداً نفخر به فهو أحدث إضافة لمحفظة مشاريعنا السكنية المتنامية، حيث سيتميز هذا المشروع بتصميم معاصر وفقاً لأعلى معايير الجودة وبأسعار معقولة».