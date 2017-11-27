دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة لوتاه لتطوير العقارات، العمليات الإنشائية لمشروعها السكني الجديد «ذا جاردنز»، والذي يعد أحدث إضافة للمشاريع التي تملكها وتطورها الشركة في «قرية جميرا الدائرية» والتي تشمل «شمال تيراسيز»، و«شمال ريزيدنس»، و«ذا ويفز».

وتم وضع حجر الأساس خلال حفل الإطلاق الذي أقيم في موقع المشروع في «قرية جميرا الدائرية» بحضور كبار المسؤولين الإداريين في شركة لوتاه لتطوير العقارات وعدد من الجهات المعنية والمسؤولين.

سيتضمن المشروع، المتوقع تسليمه في الربع الثالث من عام 2019، بنايتين تتألف كل منها من طابق أرضي وأربعة طوابق عليا وتضمان 217 وحدة سكنية تتنوع بين استوديوهات وغرفة نوم واحدة وشقق بطابقين. وستشمل مرافق مشروع«ذا جاردنز»الذي تعادل مساحته المبنية 244 ألف قدم مربعة، صالات استقبال فسيحة، وحمامات سباحة فاخرة، ونوادي رياضية حديثة مع غرف البخار والساونا، وتصاميم فريدة للمطابخ إضافة إلى المواقف المغطاة وغير ذلك الكثير. هذا وسيغلب الشكل المتناسق واللمسات الرائعة على الوحدات السكنية لتنسجم مع أرقى المعايير في القطاع، وتمنح العملاء كافة وسائل المعيشة العصرية التي ستلهم وتثري حياتهم.

وقال صالح عبدالله لوتاه المدير التنفيذي لشركة لوتاه لتطوير العقارات: «يعد وضع حجر الأساس لمشروع «ذا جاردنز» اليوم إنجازاً جديداً نفخر به فهو أحدث إضافة لمحفظة مشاريعنا السكنية المتنامية، حيث سيتميز هذا المشروع بتصميم معاصر وفقاً لأعلى معايير الجودة وبأسعار معقولة».