«فارنك» تتسلم أول سيارة كهربائية من «رينو»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة فارنك المتخصصة بقطاع إدارة المرافق في الإمارات، عن استلام أول سيارة «رينو زوي» من العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسة في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات رينو في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى التخفيف من تأثير بصمتها البيئية وتعزيز استدامة عملياتها التشغيلية.

وستساهم إضافة سيارة «رينو زوي» (‏ZOE) ‬الكهربائية ‬ضمن ‬أسطول ‬شركة ‬فارنك ‬في ‬تقليل ‬حجم ‬الانبعاثات ‬الكربونية ‬بحوالي ‬17 ‬طناً ‬وذلك ‬ما ‬يمثل ‬نسبة (‬78%) ‬من ‬الانبعاثات ‬الكربونية ‬سنوياً ‬مقارنة ‬بأي ‬سيارة ‬من ‬سيارات ‬الصالون ‬الموجودة ‬في ‬أسطولها ‬حالياً ‬والتي ‬تسير ‬بمعدل ‬72,000 ‬كم ‬سنوياً.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع وصول عدد الموظفين في شركة فارنك لنحو 5000 موظف، مما يشكل ضغطاً إضافياً على أسطول النقل الذي يضم حالياً أكثر من 200 سيارة.

وقال ماركوس أوبيرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنك: «تهدف استراتيجية شركتنا إلى امتلاك أسطول أكثر كفاءة في استخدام الطاقة تماشياً مع خطة دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة بتعزيز نسبة السيارات الكهربائية لتصل إلى 10% بحلول عام 2030. ونأمل أن نشجع العملاء عند رؤيتهم لسيارة زوي الكهربائية التي تحمل شعار علامتنا التجارية للقيام بمبادرات جديدة للتخفيف من بصمتهم الكربونية».