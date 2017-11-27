%5.9 نمو أسعار «الايبور» لأجل عام

أبوظبي (وام)

سجلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك/‏‏الإيبور/‏‏ المزيد من الارتفاع منذ بداية نوفمبر الجاري بنسب تراوحت بين 1% إلى 5.9% وفقا لآجالها، علما بأن الزيادة الأكبر سُجلت لصالح الفائدة لمدة عام بحسب ما تظهره الإحصاءات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.

وكانت الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك شهدت ارتفاعا خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2017 وذلك عقب رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على الدولار لمرتين وذلك وسط توقعات بارتفاعات أخرى في الأشهر القادمة.

وعودة إلى تفاصيل حركة أسعار الفائدة على الدرهم منذ بداية الشهر الجاري فقد ارتفعت لأجل عام من 221 نقطة إلى نحو 234 نقطة في تاريخ محققة بذلك نموا بنسبة 5.9% تقريبا، أما على صعيد الفائدة لأجل 6 شهور فقد قفزت من 181 نقطة إلى 189 نقطة وبنسبة 4.4% خلال فترة الرصد نفسها.

كذلك سجلت الفائدة على تعاملات الدرهم بين البنوك لأجل 3 شهور نموا بنسبة 4.4% مرتفعات من 157 نقطة في بداية نوفمبر الجاري إلى 164 نقطة بتاريخ اليوم في حين ارتفعت على أجل شهر واحد بنسبة 1.5% من 131 نقطة إلى 133 نقطة.

وعلى صعيد الفائدة للآجال لمدة ليلة واحدة وأسبوع فقد ارتفعت بنسبة 1.9% على الأولى ونحو 1% على الثانية.