«الفجيرة للإحصاء» ينفذ مسحاً ميدانياً جديداً للقوى العاملة لعام 2017

السيد حسن (الاتحاد)

بدأ مركز الفجيرة للإحصاء تنفيذ الأعمال الميدانية لمسح القوى العاملة في إمارة الفجيرة، وذلك بهدف التعرف إلى الخصائص الأساسية للقوى العاملة وتوفير المدخلات المعلوماتية لحساب أهم المؤشرات الإحصائية المرتبطة بالعمل والبطالة، والتعرف إلى تأثير الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية فيها.

ويشمل المسح 712 أسرة إماراتية وغير إماراتية، موزعة على مناطق الإمارة، بحيث تتم الزيارات الميدانية في توقيت مناسب للأسر وتحديد الفترة المسائية لتنفيذ الزيارات.

ويتم تنفيذ مسح القوى العاملة على المستوى الوطني من خلال الشراكة بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز المحلية.

وأكد الدكتور إبراهيم سعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء، أن مسح القوى العاملة يعد أحد أهم المسوح الأسرية التي يتم تنفيذها في مختلف دول العالم، خصوصا أنه يستحوذ على اهتمام كبير من قبل المخططين وراسمي سياسات سوق العمل.

ونوه الدكتور سعد بجميع الأسر، التعاون مع البحاث الميداني بتوفير البيانات اللازمة، علما بأن جميع البيانات ستحاط بسرية تامة.

وبحسب آخر إحصاءات مركز الفجيرة للإحصاء، فإن عدد الموظفين وفق إحصاء 2016 للعاملين في حكومة الفجيرة 6152 موظفاً، مسجلاً ارتفاعا عن العام الذي سبقه والذي سجل 5665 موظفاً في أكثر من 20 دائرة ومؤسسة تابعة لحكومة الفجيرة، وبلغ عدد المواطنين في تلك المؤسسات والدوائر 1421 مواطناً، بينهم 533 مواطنا، و888 مواطنة.