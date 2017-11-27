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325 مليون درهم قيمة التداولات

تراجع «هامشي» للأسهم المحلية وسط تداولات هادئة
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تاريخ النشر: الإثنين 27 نوفمبر 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

قادت التعاملات الهادئة على الأسهم المدرجة، خلال جلسة بداية الأسبوع، مؤشرات الأسواق المالية المحلية لتراجعات «هامشية» مع ضعف مستويات السيولة نتيجة تماسك الأسهم القيادية عند مستوياتها السابقة، بالتزامن مع بدء الاكتتاب على أسهم «أدنوك للتوزيع» في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية خلال جلسة أمس، نحو 325 مليون درهم، بعدما تداول أكثر من 224.1 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2433 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 60 شركة مدرجة، ارتفع منها 13 سهماً، فيما تراجعت أسعار 27 سهماً، وظلت أسعار 20 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.11% ليغلق مع نهاية الجلسة عند مستوى 4282 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 75.8 مليون سهم، بقيمة بلغت 57.1 مليون درهم، من خلال تنفيذ 738 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 25 شركة مدرجة بالسوق، ارتفع منها 7 أسهم، فيما تراجعت أسعار 10 أسهم، وظلت أسعار 8 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد أغلق هو الآخر على تراجع بلغت نسبته 0.34% عند مستوى 3449 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 148.3 مليون سهم، بقيمة بلغت 249.9 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1695 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 35 شركة مدرجة بالسوق، ارتفع منها 6 أسهم، فيما تراجعت أسعار 17 سهماً، وظلت أسعار 12 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وقال إياد البريقي مدير عام شركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن الأسهم المحلية حافظت على مستوياتها السابقة نتيجة هدوء التعاملات وتراجع مستويات السيولة، ما أدى إلى تراجع هامشي لمؤشرات الأسواق، مؤكداً أن المؤسسات والمحافظ ما زالت تنظر إلى الفرص الاستثمارية المنتظرة بالسوق، بالتزامن مع بدء الاكتتاب على أسهم «أدنوك للتوزيع». واستبعد البريقي وجود أية عمليات خروج أو تسييل للأسهم نتيجة الاكتتابات الجديدة، لافتاً إلى أن الأسهم القيادية حافظت على مستوياتها خلال جلسة بداية الأسبوع لتمضي في حركتها الأفقية، متوقعاً أن تشهد الأسواق زخماً في التعاملات خلال الجلسات المقبلة نتيجة حالة التفاؤل المنتظرة مع بداية إدراج سهم «أدنوك للتوزيع» في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ... المزيد
     
 

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