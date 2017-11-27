تراجع «هامشي» للأسهم المحلية وسط تداولات هادئة

حاتم فاروق (أبوظبي)

قادت التعاملات الهادئة على الأسهم المدرجة، خلال جلسة بداية الأسبوع، مؤشرات الأسواق المالية المحلية لتراجعات «هامشية» مع ضعف مستويات السيولة نتيجة تماسك الأسهم القيادية عند مستوياتها السابقة، بالتزامن مع بدء الاكتتاب على أسهم «أدنوك للتوزيع» في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية خلال جلسة أمس، نحو 325 مليون درهم، بعدما تداول أكثر من 224.1 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2433 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 60 شركة مدرجة، ارتفع منها 13 سهماً، فيما تراجعت أسعار 27 سهماً، وظلت أسعار 20 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.11% ليغلق مع نهاية الجلسة عند مستوى 4282 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 75.8 مليون سهم، بقيمة بلغت 57.1 مليون درهم، من خلال تنفيذ 738 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 25 شركة مدرجة بالسوق، ارتفع منها 7 أسهم، فيما تراجعت أسعار 10 أسهم، وظلت أسعار 8 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد أغلق هو الآخر على تراجع بلغت نسبته 0.34% عند مستوى 3449 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 148.3 مليون سهم، بقيمة بلغت 249.9 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1695 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 35 شركة مدرجة بالسوق، ارتفع منها 6 أسهم، فيما تراجعت أسعار 17 سهماً، وظلت أسعار 12 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.