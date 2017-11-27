«مالية الوطني» تطلع على مشروع قانون «ميزانية 2018»

دبي (الاتحاد)
اطلعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، على تقاريرها النهائية بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن التأجير التمويلي، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها. كما اطلعت على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سالم عبدالله الشامسي «مقرر اللجنة»، والدكتور محمد عبدالله المحرزي، وسعيد عمير يوسف المهيري، وأحمد يوسف النعيمي.
|
وأضاف أن اللجنة قامت كذلك بالاطلاع على تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها ومراجعته تمهيدا لمناقشته تحت قبة المجلس الأسبوع المقبل.
|