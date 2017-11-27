ولي عهد عجمان يلتقي فريق العمل في «الاتحادية للتنافسية»

دبي ( وام)

زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أمس، مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في دبي.

رافق سموه خلال الزيارة، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان.

وكان في استقبال سموه ومرافقيه، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعبدالله لوتاه المدير العام لـ«الهيئة». وضم الوفد المرافق لسموه كبار المسؤولين من حكومة عجمان، على رأسهم المهندس الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وتفقد سموه ومرافقوه أروقة ومكاتب «الهيئة»، حيث استمع إلى عرض فريق «الهيئة» لتقارير تحليلية مفصلة حول إحصاءات إمارة عجمان، ومكامن القوة في تنافسية الإمارة، وتجارتها الدولية والفرص المتوافرة لمؤسساتها الحكومية والخاصة عبر مختلف القطاعات للمساهمة في رفع أداء التنافسية. وناقش سموه مع فريق العمل عدداً من المبادرات والمقترحات التي تقدم بها الفريق، ووجههم بالعمل بشكل مباشر مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وأي جهة ذات صلة من حكومة عجمان، وتذليل كل المعوقات للارتقاء بتنافسية الإمارة، وتعزيز جاذبيتها وتطوير منظومة البيانات الخاصة بها. وأثنى سمو ولي عهد عجمان، عقب الجولة التفقدية، بجهود فريق العمل في «الهيئة» ودورهم الإيجابي المتمثل في إصدار تقارير التنافسية العالمية والخاصة بأداء الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية، وتقديم المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بتنافسية الإمارات العالمية وتطوير المنظومة الإحصائية في الدولة من خلال اعتماد أفضل التقنيات الحديثة في مجال البيانات والإحصاء وبناء المهارات الوطنية، والعمل المشترك مع الشركاء في الجهات المحلية والاتحادية وشركات القطاع الخاص، وكذلك المؤسسات العالمية. وأشاد سموه بفريق «الهيئة» الذي عمل على تصميم بيئة العمل وأخرجها بشكل يحفز على الابتكار والعمل المشترك، وبث الطاقة الإيجابية، داعياً لعرض تجربتهم في تصميم بيئة العمل المبتكرة للفرق المتخصصة في إمارة عجمان للاستفادة منها في هذا المجال.