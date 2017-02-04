حفيدة ترامب تغني بالصينية وتثير إعجاب رواد مواقع التواصل

بكين (د ب أ)

انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو لحفيدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهي تغني بلغة «ماندارين» الصينية على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، في وقت يعلق فيه الصينيون أيضا على عدم إرسال الرئيس الأميركي تهنئة رسمية إلى القيادة والشعب الصيني، بمناسبة العام القمري الجديد.

وكانت إيفانكا، ابنة دونالد ترامب وابنتها، أرابيلا كوشنر، قد حضرا احتفالات صينية بالعام الجديد في السفارة الصينية في واشنطن الأربعاء الماضي.

ونشرت إيفانكا مؤخراً مقطع فيديو لابنتها أرابيل (5 سنوات)، وهي تغني وتلعب بدمية صينية تقليدية، مما أثار سعادة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الصينية بشكل كبير.

وتدرس أرابيلا اللغة الصينية وانتشر العام الماضي مقطع فيديو لها، وهي تلقي قصيدة باللغة الصينية القديمة أيضاً.

وفي الوقت نفسه، ذكر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الصينية أيضاً أن دونالد ترامب لم يقدم أي تهنئة رسمية بالعام الجديد للشعب الصيني، كما كان يفعل بشكل معتاد، سلفاه، باراك أوباما وجورج بوش.

وكانت صحيفة «جلوبال تايمز» الرسمية قد كتبت أمس الأول الخميس، أن «فشل ترامب في إرسال تهنئة بالعام القمري الجديد يثير مخاوف بشأن العلاقات بين الصين وأميركا».