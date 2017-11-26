خبير أمني مصري: جهاز الأمن القطري يديره «إخوان»



تاريخ النشر: الأحد 26 نوفمبر 2017 (مواقع إخبارية) قال الخبير الأمني المصري اللواء فؤاد علام، إن جهاز أمن الدولة في قطر يديره كوادر «إخوانية» بنسبة كبیرة، مؤكداً أن «قطر تُغدق الأموال بشكل كبیر على كل الإرهابیین الموجودین في دول العالم». وقال علام، إن أزمة قطر أصبحت تتعقد یوماً تلو الآخر بسبب غموض موقفي الولایات المتحدة الأميركیة وفرنسا من هذه الأزمة، موضحاً أنه: «إذا خلُصت نوایا هاتین الدولتین فمن المؤكد أن تُحل أزمة قطر خلال 24 ساعة». وتابع أن إیران وتركیا تسعیان لجر المنطقة للدخول في حرب، وقطر تساعدهما على ذلك بالسماح لهما بالتدخل في المنطقة وخلق امتداد عسكري لهما في الخليج العربي.