القحطاني: تنظيم الحمدين حول قطر إلى «ساندوتش» وأميرها «خيال مآتة»

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قلل المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، من شأن قطر التي يحكمها «تنظيم الحمدين» الداعم الأول للإرهاب في المنطقة، مستنكراً في الوقت ذاته ما يفعله أميرها تميم بن حمد من السفر حول بلدان العالم يشكو المقاطعة العربية لإمارته، واصفاً إياه بـ«خيال المآتة».

وكتب القحطاني، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «قطر قبل تنظيم الحمدين كانت جزءاً من محيطها الخليجي، الآن تحولت بشهادة وزير خارجيتها إلى (ساندوتش)، وأميرها خيال المآتة يجوب دول العالم كالنائحة الثكلى التي تحلم بفقيدها حيًا». ووصف ما يثار بشأن أزمة قطر لدى الكبار (أي الدول الخليجية الكبرى) بأنها مشكلة قليلة الشأن قائلاً: «في عين الكبار هي مشكلة صغيرة جداً جداً جداً لا تستحق الالتفات نحوها»، وأشار إلى أن «سفينة الدوحة بلا مجاديف».