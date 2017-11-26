بدء إعادة بناء «الحدباء» مطلع مارس 2018



تاريخ النشر: الأحد 26 نوفمبر 2017 بغداد (وكالات) كشف مصدر مسؤول في حكومة نينوى المحلية أمس، أن إعادة بناء منارة الحدباء في الجامع النوري بالساحل الأيمن لمدينة الموصل ستبدأ بعد 90 يوماً، مبيناً أن وفداً من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو» زار موقع المنارة التاريخية لهذا الغرض، واطلع على أبرز احتياجاتها بعد تعرضها لتفجير إرهابي نفذه «داعش» عند دخول القوات العراقية إلى حي الفاروق ضمن المدينة القديمة نهاية يونيو الماضي. وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أعمال تشييد المنارة كما كانت في السابق ستنطلق بداية مارس 2018. والمنارة الشهيرة هي من ضمن جامع النوري الكبير الذي شيده نور الدين زنكي في القرن السادس الهجري، أي أن عمره يناهز التسعة قرون، ويُعتبر ثاني جامع يُبنى في الموصل بعد الجامع الأموي، وأعيد إعماره مرات عدة كانت آخرها في 1944.