التنظيم الإرهابي يستخدم السينما للتجنيد

واشنطن (وكالات)

كشفت دراسة حديثة أن تنظيم «داعش» الإرهابي يستخدم مقاطع الفيديو الاحترافية لجلب أتباع جدد إلى صفوفه. وأظهرت الدراسة التي أجراه مركز مشروع شيكاغو للأمن والتهديدات، أن التنظيم الإرهابي ركز على «حبكة بطولية» في مقاطع الفيديو للإغراء بالانضمام له.

وحللت الدراسة قرابة 1400 مقطع مصور أصدره التنظيم الإرهابي بين عامي 2013 و2016، وفق ما نقلت وكالة «الأسوشيتد برس». وأورد المركز أن 36٪ منهم اعتنقوا الإسلام حديثاً، وأضاف أن 83٪ شاهدوا مقاطع مصورة «لداعش». وقال روبرت بيب الذي يدير المركز الأمني، إن التنظيم الإرهابي يركز على الغربيين لاسيما المعتنقين حديثاً للإسلام، ويستهدفهم بمقاطع مصورة على نهج كتاب السيناريو الذين يضعون خططاً لرواية ملحمية.

وقالت ريتا كاتز، مديرة مجموعة «سايت» للاستخبارات، التي تتعقب مواقع الجماعات المسلحة، إن تنظيم «داعش» يوجه نداءات بصرية قوية تشبه أفلام هوليوود وألعاب الفيديو، لجذب «الراغبين في أن يصبحوا أبطالاً».