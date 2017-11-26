أكراد سوريا ينظمون المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية مطلع ديسمبر

بيروت (رويترز)

أعلن متحدث كردي أمس، أن السلطات الكردية بمناطق شمال سوريا، ستجري المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في الأول من ديسمبر المقبل، في إطار عملية تفضي لتشكيل برلمان محلي بحلول أوائل 2018. وقال إبراهيم إبراهيم المتحدث باسم الحزب الكردي السوري، إن الانتخابات التي يشارك فيها أكثر من 30 حزباً وكياناً، ستجرى على مجالس البلدية والمدينة. وأجرت منطقة شمال سوريا المرحلة الأولى من الانتخابات في سبتمبر الماضي، اختار الناخبون رؤساء نحو 3700 بلدية في 3 مناطق بالشمال، حيث أسست الجماعات الكردية حكماً ذاتياً منذ 2011 عندما تفجر الصراع السوري.

ويسعى الأكراد وحلفاؤهم الذي يسيطرون على نحو ربع الأراضي السورية، إلى تأمين حكم ذاتي في إطار دولة لا مركزية، مع تأكيدهم أنهم لا يريدون تكرار تجربة بني جلدتهم في كردستان العراق.