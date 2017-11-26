الصومال: مقتل 3 جنود بانفجار

شبيلي السفلى(د ب أ)

قتل ثلاثة جنود صوماليين على الأقل في انفجار قنبلة يدوية في بلدة «أفجوي» الغنية بالزراعة في منطقة شبيلي السفلى، جنوب الصومال، طبقاً لما ذكرته «إذاعة شبيلي» أمس. وأكد مسؤولون محليون أن الجنود قتلوا في انفجار قنبلة يدوية، استهدف قوات صومالية، خلال دورية أمنية، ليلية بمنطقة «بار إسماعيل» بالمنطقة. وتمكن المهاجمون من الفرار من الموقع، في أعقاب الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. وشنت القوات الصومالية عملية، صباح أمس السبت في أجزاء بالمدينة، في مهمة تهدف لاعتقال هؤلاء الذين يقفون وراء الهجوم بالقنبلة الذي وقع الليلة الماضية، طبقا للمصادر.