اجتماع لوزراء دفاع التحالف الإسلامي بالرياض اليوم

الرياض (د ب أ)
تنطلق اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي ينعقد تحت شعار «متحالفون ضد الإرهاب»، بمشاركة وزراء دفاع 41 دولة ووفود دولية وبعثات رسمية من الدول الداعمة والصديقة. ويفتتح ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أعمال الاجتماع، كما سيشهد الاجتماع مشاركة عدد من الخبراء المتخصصين في مجالات عمل التحالف الإسلامي، حيث سيلقي الشيخ الدكتور محمد العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي كلمة رئيسة حول المجال الفكري.
ويهدف هذا المجال الفكري إلى المحافظة على عالمية رسالة الإسلام الخالدة، مع تأكيد المبادئ والقيم الإسلامية، كالاعتدال والتسامح والرحمة، والتصدي لنظريات وأطروحات الفكر الإرهابي، من خلال إيضاح حقيقة الإسلام الصحيح، وإحداث الأثر الفكري والنفسي والاجتماعي لتصحيح هذه المفاهيم الإرهابية المتطرفة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في تقرير لها أمس.
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وسيبحث الاجتماع تحديد آليات وأطر العمل المستقبلية التي ستقود مسيرة عمله لتوحيد جهود الدول الإسلامية للقضاء على الإرهاب، والتكامل مع جهود دولية أخرى في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين.
يُذكر أنه تم الإعلان عن تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب من قِبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، وزير الدفاع في شهر ديسمبر 2015. ويتكون هذا التحالف من 41 دولة تُشكّل معاً جبهة إسلامية موحدة في المعركة العالمية ضد الإرهاب والتطرف العنيف، كما يمثل التحالف منصة للدول الأعضاء لتوحيد وتنسيق جهودها في محاربة الإرهاب عبر أربعة مجالات: المجال الفكري، المجال الإعلامي، مجال محاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري، وذلك بالتعاون مع الدول الداعمة والمنظمات الدولية.