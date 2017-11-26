فرنسا: المسلمون «أول ضحايا الإرهاب»

عواصم (وكالات)

تواصلت الإدانات العربية والعالمية للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في شمال سيناء أمس الأول، حيث تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، للتعزية في ضحايا الهجوم الإرهابي الآثم.

وصرح السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن رئيس الوزراء اليوناني أعرب خلال الاتصال عن استنكار اليونان الشديد لهذا الحادث الإجرامي البشع، مؤكداً تكاتف اليونان ووقوفها إلى جانب مصر في الحرب ضد الإرهاب.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب من جانبه عن الشكر والتقدير لرئيس الوزراء اليوناني على تعازيه ومواساته، مؤكداً أن هذا الحادث الإرهابي لن يزيد الشعب المصري إلا إصراراً على مواصلة معركته الباسلة ضد قوى الظلام والإرهاب.

كما قدم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي تعازيه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضحايا الهجوم الدموي على المسجد.